Часті головні болі у жінок - висока ймовірність серцевого нападу

У жінок, які раз на тиждень або частіше відчувають приступи мігрені, частіше бувають серцеві удари або серцеві приступи.

Такі дані були одержані в результаті 12-річного медичного огляду більше 27 тис. жінок від 45 років і старше. Серед учасниць дослідження, яких кожного тижня мучили сильні головні болі, був відмічений в три рази вищий ризик серцево-судинних порушень і особливо ішемічного удару серця.

Фахівці військово-медичної школи Гарварду і лікарі американської Академії невралгії вважають, що висока частота мігрені негативно позначається на серцево-судинній функції, викликаючи запальні процеси і підвищуючи напругу на серці.

Надалі медики спробують з`ясувати, чи можна запобігти серцевому нападу, зменшивши ознаки мігрені.