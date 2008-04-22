Весна: приведи шкіру в порядок

Із самого ранку для пробудження шкіри слід зробити легкий масаж зі шматочками льоду. Це може бути заморожений відвар із трав або ж зелений чай. Не слід робити цей масаж довго, оскільки можна просто заморозити шкіру. Швидко проведіть льодом по шкірних лініях. Закінчити процедуру пробудження шкіри слід легким і приємним самомасажем.

Робити цей масаж слід легкими рухами, поплескуючи і натискаючи. Рухатися слід від центру обличчя до скронь. Такий масаж чудово стимулює кровообіг. Роботу кровоносних судин добре стимулює аромокосметика, крім того, така косметика зніме підвищену чутливість шкіри і підсилить відновні процеси.

Після довгої зими наша шкіра часто виглядає втомленою і тьмяною. Стан шкіри просто виражає стан всього організму в цілому. Шкіра в цей період позбавлена внутрішнього сяйва, втрачає свою пружність і еластичність, крім того, колір обличчя залишає бажати кращого. Для того, щоб втомлена і тьмяна шкіра знов засвітилася здоров`ям, її слід “нагодувати” вітамінами і зволожити.

Для поліпшення стану шкіри в цьому випадку вам необхідно регулярно вживати вітаміни, пити більше рідини, частіше гуляти на свіжому повітрі. Для поліпшення кровообігу шкіри можна зробити також масаж обличчя.

Масаж можна робити як в салоні, так і удома. У салонах досить поширена така послуга, як мезотерапія, тобто підшкірні вітамінні ін`єкції. Для вас будуть корисними різні фруктові маски, маски з кисломолочних продуктів, яєць. Не варто зловживати жирними кремами, краще починати переходити на літні варіанти догляду за шкірою.