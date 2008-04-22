Прості засоби від перевтоми

Аби наш організм не перевтомлювався від навантажень, які ми самі собі призначаємо, слід допомогти йому. Для цього можна звернутися по допомогу до народної медицини. Ці засоби зможуть привести організм в норму після важкої перевтоми.

Засіб 1. Для приготування цього засобу вам потрібно буде подрібнити два лимони, після чого залити їх склянкою горілки і склянкою води. Лимони повинні настоятися протягом доби, потім додайте до настоянки п`ятсот грамів подрібнених волоських горіхів і триста грамів меду. Одержаний засіб слід вживати за годину до їжі по одній столовій ложці.

Засіб 2. Можна також протягом двох тижнів вживати екстракт женьшеню, який продається в аптеках. Приймають його двічі на день по одній чайній ложці. Після двох тижнів перерви, курс слід повторити.

Засіб 3. Візьміть одну столову ложку плодів горобини і одну столову ложку плодів шипшини. Одержану ягідну суміш слід залити одним літром кип`ятку, після чого настояти в термосі всю ніч.

Засіб 4. Для порятунку від перевтоми можна використовувати і вино з кульбаб. Для його приготування вам потрібно покласти квіткові головки в пляшку і залити їх холодною водою. Цю пляшку слід поставити на підвіконня. Настоювати засіб необхідно протягом двох днів. Після закінчення цього часу екстракт потрібно процідити і додати до нього п`ять-шість крапель спирту. Приймають засіб щодня вранці і увечері по чотири краплі під язик. Це допоможе вам зняти перенапруження, а також розслабитися.