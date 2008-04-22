Медики: Через алкоголізм в українців немає перспектив на майбутнє

Однією з основних причин того, що в Україні масово процвітає явище алкоголізму, є те, що громадяни не бачать перспективи на майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив доктор медичних наук, професор Олег ЧАБАН.

Він також торкнувся проблеми алкоголізації майбутнього покоління українців. Зокрема, він зауважив, що у молоді, яка зловживає алкоголем, народжуються діти вже з алкогольною залежністю і з перших хвилин життя потребують “своєї” дози алкоголю. “Таке немовля кричить всю ніч і вимагає не просто молока, а певного проміле алкоголю у молоці”, - зазначив О.ЧАБАН.

Він також наголосив, що “якщо міцні алкогольні напої лідирують у культурі пиття, то вони швидше призведуть до залежності, спричинять побічні ефекти - цироз печінки, запалення кишечнику, онкологічні хвороби - рота, слизової”.

“В Україні алкоголізм має свою специфіку, коли у сільській місцевості йде повальна алкоголізація серед жінок та дітей”, - зазначив О.ЧАБАН.

А у великих містах, на думку професора ЧАБАНА, алкоголь став транквілізатором, способом спілкування та комунікації, у молодіжному середовищі - приводом для зустрічей. “Це настільки домінує, що виходить на рівень культури, а це найстрашніше. В Україні повністю відсутня культура та етика споживання алкоголю”, - наголосив О.ЧАБАН.