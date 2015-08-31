Через скарги "Людмили Фарм" зупинено процедури закупівель ліків для дітей з тяжкими хворобами

11:43, 31 серпня 2015
Країна
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Призупинено процедури закупівель ліків для дітей з хворобою Гоше та для дітей, хворих на мукополісахаридоз, які були оголошені МОЗ.

Фото УНИАНФото УНИАН

Про це повідомили УНІАН у Комітеті з конкурсних торгів МОЗ України.

Згідно з ухваленими 28 серпня 2015 року Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, рішеннями № 1490-р/пк-ск та № 1491-р/пк-ск призупинені оголошені МОЗ України наступні процедури закупівель: 21.20.1 Ліки для лікування дітей з хворобою Гоше (Іміглюцераза, порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій у флаконах, 400 ОД) та 21.20.1 Ліки (медикаменти для дітей, хворих на мукополісахаридоз – 3 лоти).

У відомстві пояснили, що такі рішення ухвалені на підставі скарг ТОВ «Людмила Фарм». Вказані процедури закупівлі призупинені на строк до винесення рішення за цими скаргами.

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