В Україні цього тижня очікується сильна спека

В Україні найближчим часом очікується сильна - до 38°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1 вересня на Правобережжі, 2 вересня в Україні, крім сходу, очікується 35-38°. 1-4 вересня в Україні, крім Карпатського регіону, утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

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