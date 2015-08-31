В Україні цього тижня очікується сильна спека
13:26, 31 серпня 2015Країна
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В Україні найближчим часом очікується сильна - до 38°.
В Україні, крім Карпатського регіону, утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека / УНИАН
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1 вересня на Правобережжі, 2 вересня в Україні, крім сходу, очікується 35-38°.
1-4 вересня в Україні, крім Карпатського регіону, утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.
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