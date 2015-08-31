Померла 5-місячна дівчинка, яку було поранено при обстрілі Мар'їнки

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, двоє поранених дітей, померли 29 та 30 серпня. 5-місячна Лілія з Маріїнки та 18-річний Микита з Макіївки отримали важкі травми під час обстрілу, і минулий тиждень боролися за життя у лікарнях Дніпропетровська і Макіївки.

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«Для нас смерть цих дітей – трагедія. Ми зробили все можливе, щоб максимально швидко і в повному обсязі забезпечити дітей необхідними медикаментами. Обидві дитини перебували у важкому стані, перенесли оперативні втручання. Медики робили все можливе, але, на жаль, прийшли ці жахливі звістки. Гуманітарний штаб продовжує допомагати в лікуванні та подальшої реабілітації іншим діткам, які отримали поранення», - розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Під опікою Гуманітарного штабу залишаються ще 5 дітей, які в серпні отримали поранення різного ступеня тяжкості через бойових дій на Донбасі.