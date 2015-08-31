В інституті Амосова провели унікальну операцію на серці



У Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова вперше в СНД провели видалення великої пухлини серця (міксоми розміром 3,5 на 5,0 см), що знаходилася у правому передсерді 30-річного чоловіка, ендоскопічним способом.

Як зазначили УНАН у МОЗ, інститут Амосова започаткував проведення малотравматичних ендоскопічних операцій на серці з мінімальним розрізом вперше серед країн СНД ще у 2013 році, за два роки фахівці розширили спектр вад серця, які можливо вилікувати у такий спосіб, і на сьогодні Інститут залишається єдиною клінікою на пострадянському просторі, де успішно проводяться такі операції. Йдеться про виконання міні-інвазивних хірургічних втручань на серці з використанням відеоторакоскопії, коли доступ робиться за допомогою декількох проколів, а не за допомогою поперечного розрізу грудної клітки.

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Ендоскопічні операції – нове слово в кардіохірургії, що дозволяє мінімізувати хірургічну травму та прискорює одужання пацієнта, знижує ризик виникнення післяопераційних ускладнень. За допомогою такого методу можна надавати малотравматичну хірургічну допомогу пацієнтам з різними патологіями та різних вікових груп.

Як альтернатива стандартної стернотомії (поперечному розрізу грудної клітки довжиною близько 20 см), тепер хірургами застосовуються інноваційні, мінімально інвазивні методики хірургічних втручань. Через дуже малий розріз шкіри (до 5 см) та декілька проколів за допомогою мініатюрних камер та спеціальних інструментів хірурги виконують складні кардіохірургічні втручання.

Основні переваги міні-інвазивної кардіохірургії:

• оптимальний косметичний результат;

• зменшення післяопераційного больового синдрому;

• зменшення крововтрати;

• зменшення тривалості перебування в стаціонарі та швидке відновлення післяоперативного втручання.