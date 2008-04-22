Курці більше за інших схильні до інфекційних захворювань

Курці більш схильні до інфекційних захворювань, ніж решта людей.

Це пояснюється вмістом у цигарках сотні токсичних речовин. У новому дослідженні показано, що нікотин вражає нейтрофіли - короткоживучі лейкоцити, які захищають організм від інфекції. В результаті знижується їх здатність до пошуку і руйнування бактерій.

Нейтрофіли утворюються в нашому кістковому мозку, який вони залишають вже як зрілі клітини на останній стадії диференціювання. І хоча давно відомо, що нікотин вражає нейтрофіли, до цих пір не було жодного дослідження, яке б вивчило механізм впливу нікотину на етапи розвитку нейтрофілів.

Девід Скотт (David Scott), Oral Health and Systemic Disease Research Group, Школа Стоматології, Кентуккі, США, спільно з колегами вивчали вплив нікотину на диференціювання (розвиток) нейтрофілів.

Погіршення функціональних здатностей нейтрофілів частково пояснює збільшення чутливості хронічних курців до інфекцій і запальних процесів. Краще розуміння цього взаємозв`язку удосконалить тактику лікування багатьох асоційованих з нікотином захворювань.

Команда учених створила модель розвитку нейтрофілів, починаючи з промієліцитів HL-60, які дозрівають до нейтрофілів, з подальшим лікуванням диметилсульфоксидом (ДМСО) з або без нікотину. Дослідники виявили, що нікотин збільшує відсоток клітин на пізніх стадіях розвитку (метамієлоцити, сегменто-ядерні і паличкоядерні нейтрофіли) у порівнянні з ДМСО, але не впливає на інші досліджувані маркери диференціювання нейтрофілів.

Але після дії нікотину нейтрофіли в меншій мірі були здатні до активної боротьби з інфекцією. Нікотин зменшує окисидантний удар в HL-60, прийом, за допомогою якого нейтрофіли вбивають бактерій. Нікотин також збільшує вміст ММР-9, чинника, що бере участь у процесі дегенерації тканин.

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