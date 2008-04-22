У Києві під час свят ”швидка” працюватиме у посиленому режимі

У Києві на Великдень і під час травневих свят швидка допомога працюватиме у посиленому режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА підготувало наказ, яким призначені відповідальні чергові за роботу швидкої допомоги у святкові та вихідні дні квітня-травня 2008 року.

За її словами, потреба у посиленій роботі органів охорони здоров’я у святкові дні пояснюється великою кількістю масових заходів у столиці, під час який можуть виникнути ситуації, що потребують втручання медичної допомоги.