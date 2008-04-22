“Актуальні питання імунології, алергології...”
13:13, 22 квітня 2008Країна
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В м. Київ, 23-24 квітня відбудеться науково-практична конференція “Актуальні питання клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації”
Організатори: Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А.
Тел. (044) 486-54-03
Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи
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