“Актуальні питання імунології, алергології...”

В м. Київ, 23-24 квітня відбудеться науково-практична конференція “Актуальні питання клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації” Організатори: Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А. Тел. (044) 486-54-03 Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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