“Актуальні питання професійних захворювань”

В м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня відбудеться науково-практична конференція “Актуальні питання професійних захворювань в Україні” Організатори: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9 Тел. (056) 713-53-27, 373-09-26, 258-02-50 Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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