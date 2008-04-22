24 квітня 2008 р. выдбудеться відкрита лекція з фінансування системи охорони здоров`я: Чи достатньо ми витрачаємо на охорону здоров`я? Місце проведення: Національний Медичний Університет України, конференц-зала фізико-хімічного корпусу. Кількість учасників: 500 (районні управління охорони здоров`я, міністерства, міжнародні донори та технічні агенції). Зі вступним словом витсупить Василь Князевич, міністр охорони здоров`я України; Віталій Москаленко, ректор Національного медичного університету України; представники міністерств фінансів, економіки, праці та соціальної політики; представники Європейської комісії, ВООЗ та Світового банку.

Початок о 9.00.