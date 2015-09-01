Близько 6 тис. мешканців Дніпропетровщини здали свою кров пораненим в АТО
10:27, 01 вересня 2015Країна
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Близько 6 тис. жителів Дніпропетровської області з початку бойових дій на сході здали 1,5 тис. літрів крові пораненим в антитерористичній операції.
Близько 6 тис. жителів Дніпропетровської області з початку бойових дій на сході здали 1,5 тис. літрів крові / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам лікар Дніпропетровської обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк.
За її даними, з травня 2014 року по липень 2015 року лікарі прийняли близько 7 тис. донорів, які хотіли здати кров для учасників АТО.
За показниками здоров'я зробити це змогли майже 6 тис. осіб.
«Ми влаштовували спеціальні благодійні акції для бажаючих допомогти саме бійцям АТО. Лікарі навіть виїжджали в банки і військові частини, щоб взяти кров», - сказала Сердюк.
За один день проведення таких акцій медики приймали до 450 осіб.
Зараз у Дніпропетровському обласному банку крові заготовлено запас на 100 постраждалих із зони АТО.
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