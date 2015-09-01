До швидкої допомоги після заворушень біля ВР звернулось 89 людей - МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, за інформацією Департаменту охорони здоров’я міста Києва, внаслідок сутичок між протестувальниками та правоохоронцями 31 серпня станом на 6.00 1 вересня за медичною допомогою, за уточненими даними, до бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги звернулося 89 осіб (цивільних та правоохоронців).

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З них 9 особам надано допомогу на місці події.

Доставлено до закладів охорони здоров’я Києва – 80 осіб (з них 52 до лікарень, до Центрального клінічного госпіталю МВС – 22 особи та Головного військового клінічного госпіталю Міноборони – 6).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що у сутичках під стінами Верховної Ради постраждала 141 особа, з яких 131 – міліціонери та гвардійці.

31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Один боєць Нацгвардії загинув. Чоловіка, який кинув гранату, затримано.