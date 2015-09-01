До швидкої допомоги після заворушень біля ВР звернулось 89 людей - МОЗ

11:07, 01 вересня 2015
Країна
56

До бригад швидкої допомоги вчора після заворушень біля Верховної Ради звернулось 89 цивільних і правоохоронців.

УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, за інформацією Департаменту охорони здоров’я міста Києва, внаслідок сутичок між протестувальниками та правоохоронцями 31 серпня станом на 6.00 1 вересня за медичною допомогою, за уточненими даними, до бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги звернулося 89 осіб (цивільних та правоохоронців).

Читайте такожРадник Авакова: За сутички під Радою затримано 18 осіб, двоє з них – бійці батальйону "Січ"

З них 9 особам надано допомогу на місці події.

Доставлено до закладів охорони здоров’я Києва – 80 осіб (з них 52 до лікарень, до Центрального клінічного госпіталю МВС – 22 особи та Головного військового клінічного госпіталю Міноборони – 6).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що у сутичках під стінами Верховної Ради постраждала 141 особа, з яких 131 – міліціонери та гвардійці.

31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Один боєць Нацгвардії загинув. Чоловіка, який кинув гранату, затримано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter