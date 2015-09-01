В Міноборони затвердили нову аптечку для військових / Фото: УНИАН

Про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси МОУ Оксана Гаврилюк.

"Затверджено новий склад індивідуальної аптечки, що відповідає усім стандартам НАТО. Міноборони вже забезпечило укомплектування понад 30 тис таких аптечок, що надходять у підрозділи Збройних Сил", - сказала речниця відомства.

Окрім того, вона розповіла, що розроблено стандарти підготовки військовослужбовців з тактичної медицини і підготовки санітарних інструкторів.