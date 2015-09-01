У Закарпатській області спалах поліомієліту - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

За його словами, діти захворіли у різних населених пунктах, що знаходяться на відстані 30 кілометрів один від одного. Це діти віком 4 роки і 10 місяців. Завдяки швидкій реакції СЕС спалах було швидко локалізовано: дітей ізольовано і розпочато заходи за міжнародними стандартами.

Як підкреслив міністр, обидві дитини, які захворіли, не були вакциновані від поліомієліту.

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Він підкреслив, що в Україні з 2008 року спостерігається різке зниження відсотку охоплення дітей вакцинацією від цієї хвороби. За його даними, у 2014 році — це 49% новонароджених, а у 2015 році — лише 14% дітей були щеплені. При цьому міністр зазначив, що такий низький відсоток охоплення дітей вакцинацією не від того, що немає відповідної вакцини, а тому що люди відмовляються робити щеплення дітям.

“Ми про цю проблему говорили дуже багато. Я багато разів звертав увагу на низьке покриття вакцинацією в Україні. Ми це передбачали, що рано чи пізно таке трапиться”, - наголосив Квіташвілі.

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Тому, за його словами, на даний час Україна має необхідні запаси полівакцини. Це вакцина французького виробництва, яка закуплена за кошти Посольства Канади і направлена в Україну ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Він повідомив, що інформація про спалах поліомієліту в Закарпатській області передана прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та президенту України Петру Порошенку.

Також Квіташвілі закликав батьків серйозно поставитися до цієї ситуації і зробити дітям щеплення від поліомієліту, якщо вони досі гне пройшли вакцинацію.

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець, своєю чергою, повідомив, що підтверджено два випадки вірусу поліомієліту типу 1 “похідного від вакцинального штаму”.

“Ця подія становить спалах, який підлягає реєстрації за міжнародними медико-санітарними правилами. І також встановлена генетична подібність між двома випадками, що підтверджує активну передачу поліовірусу від вакцинального штаму на території України”, - зазначив Перегінець.

Присутня на брифінгу представник Бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан зазначила, що у зв'язку з низькою вакцинацією в Україні від поліомієліту ситуація була передбачуваною. Тому, за її словами, ВООЗ підтримуватиме зусилля української влади щодо вирішення проблеми зі спалахом хвороби.

Під час брифінгу Квіташвілі запевнив, що отримана вакцина від поліомієліту високої якості, вона вже давно зареєстрована в Україні, випробувана і застосовується в усьому світі.

Він також сказав, що спалахи поліомієліту у є великою рідкістю, але трапляються по всьому світу. За словами міністра, протягом останні пяти років спалахи були зафіксовані в таких країнах як Афганістан, Камерун, Чад, Кенія, Нігерія, Пакистан, Сомалі, Ємен, тобто в державах, які мали дуже низьке охоплення дітей вакцинацією.