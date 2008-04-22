Страви для малюків: корисна морква

Морква - комора вітамінів і мінеральних речовин. Містить безліч корисних вітамінів для дитячого організму: провітамін А, В1, В2, В3, В6, Д, Е, С, РР. Вітамін А дуже корисний в підтримці хорошого зору, поліпшенні обміну речовин, слизистих оболонок і стану шкіри. Морква сприяє росту дитини і вважається одним з найкорисніших овочів для дітей. До того ж в моркві високий вміст клітковини, білка і цукру, а також мінеральних речовин, пектину, жирних і ефірних олій.

Провітамін А сприяє розумовому і фізичному розвитку організму, підвищує рівень опірності до інфекційних захворювань.

Сік або пюре з моркви також корисно давати маленьким дітям як проносний, сечогінний, протизапальний або бактерицидний засіб. Моркву змішують з медом і лікують простуду, ангіну, бронхіт, її використовують для очищення печінки і запобігання жовтяниці.

Провітамін А засвоюється в організмі як вітамін А тільки в сирій морквині і під впливом невеликого змісту жиру - наприклад, вершкового масла або сметани.