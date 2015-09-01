Квіташвілі похвалив медиків, які надавали допомогу пораненим під ВР

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі вважає, що медики, задіяні в наданні допомоги пораненим під Верховною Радою, реагували професійно та своєчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу в МОЗ.

«Я дуже радий, що наша система охорони здоров'я, первинна медична допомога відреагувала дуже правильно. Всіх змогли доставити вчасно, всі були прооперовані. Але були випадки (смертельні – УНІАН)... Коли вибухає бойова граната, то дуже важкі осколкові поранення», - сказав міністр у своєму коментарі.

За словами Квіташвілі, підключені всі підрозділи системи охорони здоров'я, щоб не було проблем ні з медикаментами, ні з лікарями.

«Вчора лікарі працювали в екстремальних ситуаціях, годинами оперуючи дуже багатьох людей», - зазначив він.

Міністр сказав, що особисто виїжджав до медичних закладів, куди госпіталізували поранених.

«Усе необхідне, починаючи із запасів крові, кровозамінних препаратів, ліків – усе є», - запевнив він.

Водночас Квіташвілі визнав, що була ситуація з відсутністю одного препарату, якого, за словами міністра, «стандартно ніколи немає в лікарнях».

«Це дуже рідкісний препарат, який у дуже рідких випадках застосовується під час дуже серйозних операцій, де неможливо зупинити кровотечу ручним методом. Це той препарат, якого стандартно ніколи немає в лікарнях. І я дуже вдячний волонтерам, які змогли в нестандартній ситуації дуже швидко відреагувати», - сказав Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії.

Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.