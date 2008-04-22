З київської психіатричної лікарні евакуювали 22 дитини

Пожежним підрозділом вдалося локалізувати вогонь, який спалахнув сьогодні о 13.06 в одному з корпусів Київської міської психіатричної лікарні.

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні МНС України, за попередніми даними пожежа спалахнула на першому поверсі 4-го корпусу у підсобному приміщенні дитячого відділення.

Через сильну задимленість з 3-го та 4-го поверхів було евакуйовано 22 дитини.

Наразі пожежні підрозділи працюють на тим, щоб повністю ліквідувати пожежу.