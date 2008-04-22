У Луцьку 1 травня розпочнеться місячник боротьби з курінням

У Луцьку з 1 по 31 травня відбудеться місячник боротьби з курінням.

Як передає кореспондент УНІАН, місячник оголошений з метою забезпечення захисту людей від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях та у зв`язку із проведенням 31 травня Міжнародного дня боротьби з курінням.

На сьогоднішньому засіданні оргкомітету з проведення місячника йшлося, що заходи, спрямовані на боротьбу з курінням, планується завершити загальноміською акцією «31 травня – день, вільний від тютюнопаління в Луцьку». Цього дня оргкомітет рекомендуватиме жителям і гостям міста утриматися від куріння, а торговим закладам різної форми власності не продавати цигарок.

Крім того, у рамках місячника проводитиметься роз`яснювальна робота щодо шкідливого впливу тютюну на здоров`я людини у місцевих ЗМІ, рекламних білл-бордах тощо.

Оргкомітет також планує проведення лекцій і тренінгів щодо боротьби з курінням у закладах освіти, охорони здоров`я. До місячника будуть масово залучені волонтери, які роздаватимуть інформаційні матеріали – листівки, буклети, збірнички – з інформацією про шкоду куріння на вулицях Луцька та в різних закладах.

Серед заходів, затверджених оргкомітетом, також організація та проведення рейдів-перевірок із залученням представників муніципальної поліції Луцької міської ради, міського відділу УМВС України в області, санстанції та інших відомств щодо виконання суб`єктами підприємницької діяльності заходів, передбачених Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення». Крім того, буде проведено рейди і щодо виявлення фактів продажу цигарок неповнолітнім у кіосках, магазинах, супермаркетах тощо.