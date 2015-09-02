Як визначити, чого не вистачає організму

Залежно від того, якої конкретно їжі вам хочеться в даний момент, можна дізнатися, чого не вистачає вашому організму, і якими корисними варіантами можна замінити не найсприятливіші для вашої фігури продукти, allwomen.net.ua.

Хочеться шоколаду

Не вистачає: магнію

Джерело: горіхи, насіння, фрукти, стручкові і бобові.

Хочеться хліба

Не вистачає: азоту

Джерело: продукти з високим вмістом білка (риба, м'ясо, горіхи).

Хочеться солодкого

Не вистачає: глюкози

Джерело: мед, солодкі овочі, ягоди і фрукти.

Хочеться жирної їжі

Не вистачає: кальцію

Джерело: брокколі, стручкові і бобові, сир, кунжут.

Хочеться сиру

Не вистачає: кальцію і фосфору

Джерело: брокколі, молоко, сир.

Хочеться копченостей

Не вистачає: холестерину

Джерело: авокадо, червона риба, горіхи, оливки.

Хочеться кислого

Не вистачає: вітаміну С

Джерело: лимони, журавлина, ківі, полуниця, шипшина, брюссельська капуста та інші.