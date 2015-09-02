Як визначити, чого не вистачає організму
Якщо хочеться солодкого, значить, не вистачає глюкози. Джерело: мед, солодкі овочі, ягоди і фрукти.
Залежно від того, якої конкретно їжі вам хочеться в даний момент, можна дізнатися, чого не вистачає вашому організму, і якими корисними варіантами можна замінити не найсприятливіші для вашої фігури продукти, allwomen.net.ua.
Хочеться шоколаду
Не вистачає: магнію
Джерело: горіхи, насіння, фрукти, стручкові і бобові.
Хочеться хліба
Не вистачає: азоту
Джерело: продукти з високим вмістом білка (риба, м'ясо, горіхи).
Не вистачає: глюкози
Джерело: мед, солодкі овочі, ягоди і фрукти.
Хочеться жирної їжі
Не вистачає: кальцію
Джерело: брокколі, стручкові і бобові, сир, кунжут.
Хочеться сиру
Не вистачає: кальцію і фосфору
Джерело: брокколі, молоко, сир.
Хочеться копченостей
Не вистачає: холестерину
Джерело: авокадо, червона риба, горіхи, оливки.
Хочеться кислого
Не вистачає: вітаміну С
Джерело: лимони, журавлина, ківі, полуниця, шипшина, брюссельська капуста та інші.