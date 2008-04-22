Прес-конференція в УНІАН “Міністерство фінансів України виносить вирок хворим на туберкульоз”

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Міністерство фінансів України виносить вирок хворим на туберкульоз”, організована Фундацією "Громадський рух "Українці проти туберкульозу", Міжнародною журналістською асоціацією "Здоров’я без кордонів", за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». Запрошені: голова Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтеєва; голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення державної політики охорони громадського здоров`я, розвитку фармації та здійснення фармацевтичної діяльності Комітету ВРУ з питань охорони здоров`я Юрій Гайдаєв; голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги, здійснення лікувальної діяльності, медичної освіти і науки Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Володимир Карпук; міністр фінансів України Віктор Пинзеник; міністр охорони здоров’я України Василь Князевич; заст..директора Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Яновського АМНУ Василь Мельник; головний фтизіатр м. Києва Леонід Турчанко та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Телефони: 270-44-52, 273-30-97, E-mail: stoptb@ukr.net . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.