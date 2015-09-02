Вірус поліомієліту може поширитися й на інші регіони України - ВООЗ

Про підтвердження випадків поліовірусу cVDPV1 у двох дітей із Закарпатської області стало відомо 28 серпня. Одній дитині – чотири роки, іншій – 10 місяців. Обидві не були вакциновані від поліомієліту.

Вірус проникає до організму через рот і потрапляє до кишківника. У деяких випадках він вражає нервові вузли в спинному мозку, викликаючи параліч на все життя.

У ВООЗ не виключають, що вірус міг поширитися на інші регіони України.

"Циркуляцію cVDPV сталася через низький рівень імунізації в Україні після 2008 року", - сказано насайті ВООЗ.

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У 2014 році менше половини (49%) українських дітей отримали всі необхідні вакцини проти поліомієліту. А цього року через брак вакцини щеплення отримали лише 14% малюків віком до одного року.

"ВООЗ та ЮНІСЕФ підтримують Міністерство охорони здоров'я України у забезпеченні нагальної та категоричної реакції", - заявляє організація.

У ВООЗ кажуть, що швидко зупинити поширення вірусу може загальна імунізація за допомогою оральної вакцини ОПВ.

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Там також просять не їздити до вражених поліомієлітом територій, не пройшовши перед цим вакцинації.

Афганістан і Сомалі

"Той факт, що цих двох дітей було діагностовано у Закарпатській області, не означає, що вірус не поширився на інші регіони України", - цитує сайт МОЗ представницю Бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан.

Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі пообіцяв "масштабні заходи щодо додаткової вакцинації дітей оральною поліовакциною".

У МОЗ також кажуть, що вже отримали "певну кількість" вакцин від поліомієліту від ВООЗ, ЮНІСЕФ та уряду Канади.

"Наразі ми працюємо з ВООЗ та ЮНІСЕФ щодо розробки плану протидії спалаху та отримання достатньої кількості вакцин для дітей різних вікових груп", - заявив заступник міністра Ігор Перегінець.

За даними МОЗ, випадки циркуляції cVDPV дуже рідкісні і трапляються у країнах з низьким рівнем вакцинації.

У 2009-2013 роки такий вірус виявляли в Афганістані, Камеруні, Кенії, Нігерії, Пакистані, Сомалі та інших країнах.