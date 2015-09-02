Закарпатські медики спростовують інформацію про 2 випадки захворювання на поліомієліт в області, поширену міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Закарпатській облдержадміністрації заявив начальник головного управління Держсанепідслужби в Закарпатській області Володимир Маркович.

За його словами, на Закарпатті не зафіксовано жодного випадку поліомієліту.

Заяви Квіташвілі щодо двох випадків поліоміеліту на Закарпатті, Маркович сказав наслідком «або дезінформації, або неправильно інтерпретованої інформації».

Загалом, за даними обласної СЕС, в обласні заклади цьогоріч зверталися 12 людей із діагнозом, схожим на поліомієліт, але він жодного разу не підтвердився.

«Йдеться про гострий в’ялий параліч (ГВП)», - уточнив Маркович.

Він також додав, що з метою виключення або підтвердження діагнозу поліомієліту у хворих із симптомами ГВП, згідно з усіма нормативними документами, проводиться дослідження проб матеріалу.

Зі слів Марковича, на початку червня на Закрапатті було зареєстровано 2 випадки ГВП у Рахівському та Тячівському районах у дітей віком 1 та 4 роки. Захворілі не були щепленими згідно з календарем щеплень, в одному випадку через відмову батьків, у другому – через постійні медичні протипокази.

«Але проби від них взяли і, за результатами досліджень, поліомієліт не підтверджений», - додав Маркович.

Водночас, як прозвучало на прес-конференції, не виключено, що скандал, який наразі спалахнув в Україні навколо поліомієліту, дасть поштовх на державному рівні вирішувати питання відсутності вакцин. Адже на сьогодні, за словами головного лікаря обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, Закарпатська область усього на 14,9 % забезпечена вакцинами від загальної потреби на 2015 рік. Зокрема, вакциною від поліомієліту забезпечена всього на 16,9 % від річної потреби.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі на брифінгу повідомив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні.

За його словами, діти захворіли у різних населених пунктах, що знаходяться на відстані 30 км один від одного. Це діти віком 4 роки і 10 місяців. Завдяки швидкій реакції СЕС спалах було швидко локалізовано: дітей ізольовано і розпочато заходи за міжнародними стандартами.

Як підкреслив міністр, обидві дитини, які захворіли, не були вакциновані від поліомієліту.