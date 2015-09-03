Вакцину проти поліомієліту почнуть розвозити в регіони наступного тижня — Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

За його словами, перша партія — 600 тис. доз канадської вакцини, закупленої Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, вже зберігається на складах "Укрвакцини", і з наступного тижня препарати почнуть розвозити по регіонах.

Також міністр сказав, що в цілому планується придбати ще стільки ж доз цієї вакцини, що буде більш ніж достатньо для вакцинації проти цієї небезпечної хвороби.

Квіташвілі також зазначив, що після 2009 року, коли внаслідок смерті дитини нібито від вакцини проти поліомієліту батьки почали масово відмовлятися від щеплень дітей, рівень вакцинації істотно знизився, і це небезпечно, оскільки поліомієліт - невиліковна хвороба, яка призводить до довічної інвалідності.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні.

За його словами, діти захворіли у різних населених пунктах, що знаходяться на відстані 30 км один від одного. Це діти віком 4 роки і 10 місяців. Завдяки швидкій реакції СЕС спалах було швидко локалізовано: дітей ізольовано і розпочато заходи за міжнародними стандартами.

Як підкреслив міністр, обидві дитини, які захворіли, не були вакциновані від поліомієліту.

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2 вересня, закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.

Як заявив начальник головного управління Держсанепідслужби в Закарпатській області Володимир Маркович, на Закарпатті не зафіксовано жодного випадку поліомієліту.

Заяви Квіташвілі щодо двох випадків поліоміеліту на Закарпатті Маркович назвав наслідком «або дезінформації, або неправильно інтерпретованої інформації».

Загалом, за даними обласної СЕС, в обласні заклади цьогоріч зверталися 12 людей із діагнозом, схожим на поліомієліт, але він жодного разу не підтвердився.

За словами Марковича, йдеться про гострий в’ялий параліч, на який на початку червня захворіли двоє дітей.