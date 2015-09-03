Коли нардепи ухвалять пакет законопроектів щодо реформування медичної сфери

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квіташвілі сказав на брифінгу.

За словами міністра, на засіданні профільного парламентського комітету були узгоджені проблемні моменти у законопроектах, але засідання комітету не закрито, й обговорення положень цих проектів законів продовжиться на наступному тижні.

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Також Квіташвілі зауважив, що в разі, якщо Верховна Рада не ухвалить даний пакет до нового року, то старт реформи охорони здоров'я доведеться відкласти мінімум на півроку, оскільки цими законопроектами передбачено також внесення змін до Бюджетного кодексу.

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Як повідомляв УНІАН, у МОЗ ще навесні розробили пакет законопроектів, який передбачає реформування сфери охорони здоров’я, зокрема, автономізацію медзакладів, а також зміни у підходах до фінансування медичних послуг.

7 липня Кабінет міністрів схвалив ці законопроекти, і їх передали до ВР.