Задимлення у Києві: як вберегти здоров'я
Киянам рекомендують обмежити прогулянки та провітрювання помешкань через ймовірність розповсюдження диму від лісової пожежі біля столиці.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації попереджає киян та гостей столиці про ймовірність розповсюдження продуктів горіння пожежі, що виникла в Київській області, на деякі райони міста Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Зазначається, що загроза виникла у зв’язку з горінням лісу між Броварами та Зазим'ям.
"Рекомендуємо закрити вікна, здійснювати провітрювання приміщень у вечірній та нічний час. Обмежити прогулянки дітей, а в разі необхідності використовувати вологі пов’язки для захисту органів дихання. В разі погіршення стану здоров’я, негайно звертатись до лікарських установ", - йдеться в повідомленні.
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Також медики рекомендують:
* За можливістю, залишити на деякий час зону задимлення. Звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі, особливо вранці, коли концентрація небезпечних речовин – найбільша. Не робити пробіжок та прогулянок.
* Вживати кисломолочні продукти, підсолену та лужну воду. Обмежте вживання солодкої газованої води.
* Дуже важливо приймати полівітаміни (якщо немає протипоказань).
* За посилення запаху гарі рекомендується одягати захисні маски. Особливо це стосується літніх людей, та тих, хто страждає на діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, алергію. У приміщеннях краще проводити вологе прибирання, як мінімум раз на день, а віконні та дверні отвори завішувати вологою тканиною (простирадлами, марлею).
* Кілька разів на день приймайте душ.
* Частіше промивайте ніс і горло розчином морської солі, фізіологічним розчином.
*. У їжі перевагу надавайте фруктам і овочам, іншим стравам, багатим на мінеральні речовини.
* Не вживайте алкоголь. Не куріть. Це провокує розвиток гострих і хронічних захворювань дихальної системи.
* Якщо у вас з’явилися задишка, кашель – зверніться до лікаря.
* Якщо є хронічні захворювання – виконуйте вказівки вашого лікаря.
* Користуйтеся приміщеннями, де є очищення повітря і працюють кондиціонери.