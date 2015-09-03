Задимлення у Києві: як вберегти здоров'я

Управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації попереджає киян та гостей столиці про ймовірність розповсюдження продуктів горіння пожежі, що виникла в Київській області, на деякі райони міста Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Зазначається, що загроза виникла у зв’язку з горінням лісу між Броварами та Зазим'ям.

"Рекомендуємо закрити вікна, здійснювати провітрювання приміщень у вечірній та нічний час. Обмежити прогулянки дітей, а в разі необхідності використовувати вологі пов’язки для захисту органів дихання. В разі погіршення стану здоров’я, негайно звертатись до лікарських установ", - йдеться в повідомленні.

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Також медики рекомендують:

* За можливістю, залишити на деякий час зону задимлення. Звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі, особливо вранці, коли концентрація небезпечних речовин – найбільша. Не робити пробіжок та прогулянок.

* Вживати кисломолочні продукти, підсолену та лужну воду. Обмежте вживання солодкої газованої води.

* Дуже важливо приймати полівітаміни (якщо немає протипоказань).

* За посилення запаху гарі рекомендується одягати захисні маски. Особливо це стосується літніх людей, та тих, хто страждає на діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, алергію. У приміщеннях краще проводити вологе прибирання, як мінімум раз на день, а віконні та дверні отвори завішувати вологою тканиною (простирадлами, марлею).

* Кілька разів на день приймайте душ.

* Частіше промивайте ніс і горло розчином морської солі, фізіологічним розчином.

*. У їжі перевагу надавайте фруктам і овочам, іншим стравам, багатим на мінеральні речовини.

* Не вживайте алкоголь. Не куріть. Це провокує розвиток гострих і хронічних захворювань дихальної системи.

* Якщо у вас з’явилися задишка, кашель – зверніться до лікаря.

* Якщо є хронічні захворювання – виконуйте вказівки вашого лікаря.

* Користуйтеся приміщеннями, де є очищення повітря і працюють кондиціонери.