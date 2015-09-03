Донеччина: мешканці Снігового можуть отримати продукти від штабу Ахметова

Протягом 3-х тижнів мобільна бригада буде працювати в режимі постійного пункту видачі. У день планується видавати по 500 наборів. З 3 вересня починається первинна реєстрація на отримання допомоги.

Адреса пункту: вул. Леніна, 28

Графік роботи:з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 15:00.

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Пільгові категорії населення, які можуть отримати набори від Штабу:

Люди з I і II групою інвалідності

Батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

Багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років)

Пенсіонери, вік яких старше 65 років, для Донецька і Макіївки старше 60 років

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту – малозабезпечені

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що складаються на обліку в установленому порядку

Діти-сироти до 23 років

Детальну інформацію про роботу мобільної бригади у Сніговому можна отримати через онлайн-помічник на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Як буде видаватися допомогу, як зареєструватися, які документи потрібні для отримання відповіді на ці та інші питання можна отримати через сервіс онлайн-допомоги.