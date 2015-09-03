Донеччина: мешканці Снігового можуть отримати продукти від штабу Ахметова
З 3 вересня 2015 року в місті Сніжне Донецької області починає роботу бригада мобільного видачі продуктових наборів від Штабу Ріната Ахметова. Допомога призначена місцевим жителям пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.
Протягом 3-х тижнів мобільна бригада буде працювати в режимі постійного пункту видачі. У день планується видавати по 500 наборів. З 3 вересня починається первинна реєстрація на отримання допомоги.
Адреса пункту: вул. Леніна, 28
Графік роботи:з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 15:00.
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Пільгові категорії населення, які можуть отримати набори від Штабу:
Люди з I і II групою інвалідності
Батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)
Багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років)
Пенсіонери, вік яких старше 65 років, для Донецька і Макіївки старше 60 років
Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів
Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав
Інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій
Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту – малозабезпечені
Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що складаються на обліку в установленому порядку
Діти-сироти до 23 років
Детальну інформацію про роботу мобільної бригади у Сніговому можна отримати через онлайн-помічник на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Як буде видаватися допомогу, як зареєструватися, які документи потрібні для отримання відповіді на ці та інші питання можна отримати через сервіс онлайн-допомоги.