У Миколаївському протитуберкульозному диспансері - гостра кадрова проблема

Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер гостро потребує медичних кадрів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний лікар Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру Володимир ГОЛТУРЕНКО.

«Ми потребуємо 36 % лікарів, 20 % медсестер, особливо лаборантів. Люди переобтяжені роботою, переробляють понад норму,» - відзначає він.

За словами В.ГОЛТУРЕНКО, на балансі Миколаївського протитуберкульозного диспансеру 590 ліжко-місць, насправді ж тут лікуються близько 800 хворих на туберкульоз.

«У нас сконцентровано весь ліжковий фонд на туберкульозних хворих, адже на Миколаєвщині фактично немає периферійних тубдиспансерів (лише у Первомайську - на 30 ліжок). Тобто, в наш диспансер звозять хворих туберкульозом зі всієї області», - говорить головлікар.

Він відзначив також, що в медустанові дуже багато хворих ВІЛ-асоційований туберкульоз. «Ця форма не враховується, а для неї потрібний інший штат, інше забезпечення", - вважає В.ГОЛТУРЕНКО.

За його словами, 80 % пацієнтів тубдиспансера – люди, які ніде не працюють. «Соціальна структура хворих така: 60 % - це непрацюючі особи працездатного віку (колишні ув’язнені, безробітні, бомжі), 12 % - пенсіонери, учні – 6 %. 14 % - працівників виробництв і 1,5 % – медиків", - повідомив головлікар.

Він вважає, що у представників асоціальних груп “своя програма - одержати групу інвалідності, утекти з лікарні і не лікуватися”. «Проте туберкульоз нікого не відпускає – хто не хоче лікуватися, вмирає впродовж 6 років", - застерігає В.ГОЛТУРЕНКО.

«Ліками наш диспансер забезпечений повною мірою, але багато чого ще не вистачає. Сьогодні ми одержали від фонду Ахметова «Розвиток України» продуктові набори, засоби особистої гігієни для малозабезпечених пацієнтів, мило, пральний порошок, постільну білизну. Ми прийняли цю допомогу з радістю і задоволенням. Вдячні будь-якому сприянню і ніколи від нього відмовляємося", - відзначив В.ГОЛТУРЕНКО.