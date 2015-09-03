Один із поранених під ВР бійців Нацгвардії перебуває в стані клінічної смерті

Один із поранених 31 серпня під Верховною Радою бійців Нацгвардії перебуває в стані клінічної смерті, ще двоє - у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Радуцький, звітуючи перед депутатським корпусом щодо роботи комунальних служб у сфері охорони здоров'я під час трагічного інциденту біля Верховної Ради 31 серпня.

«Наразі є дані по постраждалим – це 120 працівників МВС, один оператор телеканалу «1+1», 11 цивільних осіб, хлопці з Національної гвардії України: три герої загинули, один в стані клінічної смерті, двоє у важкому стані, три у середньому, 30 – у відносно легкому», - поінформував Радуцький.

За його словами, постраждалі отримують належне лікування в Олександрівській клінічній лікарні, лікарнях №17 та №12 та госпіталі МВС й центральному госпіталі в Черкасах.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії.

Троє нацгвардійців загинули.