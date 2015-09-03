МОЗ підтверджує спалах поліомієліту в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, прийнято рішення про створення Оперативного штабу з реагування та протидії розповсюдженню захворювання, куди запрошені представники міжнародних організацій ВОЗ та ЮНІСЕФ.

«Циркуляція такого вірусу ставить під загрозу всіх нещеплених дітей в Україні. В зв’язку з чим Координаційна група наполягає на посиленні епіднагляду по всій території країни, взяття додаткових проб у всіх, хто контактував з дітьми на Закарпатті», - йдеться у повідомленні.

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Сьогодні Координаційна робоча група з питань підтримки статусу країни вільної від поліомієліту при МОЗ провела засідання за участі представників ВООЗ та ЮНІСЕФ, під час якого було обговорено ситуацію, що склалася, та рекомендації ВООЗ щодо припинення циркуляції вірусу.

В МОЗ зауважують, що випадки циркуляції вірусу поліомієліту, похідного від вакцинного штаму, є рідкісними, проте очікувані в країнах з великою кількістю невакцинованих груп населення.

У відомстві також нагадали, що рівень охоплення вакцинацією дітей проти поліомієліту в Україні є вкрай низьким – за минулий рік лише 49%, за перше півріччя цього року - 14,1%.

МОЗ нагадує, що вакцина для проведення імунізації дітей вже є в Україні.

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«Урядом Канади за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) закуплено 3,7 млн доз вакцини проти поліомієліту оральної, живої зареєстрованої в Україні, (ОПВ виробництва Санофі Пастер, Франція). Перша партія вакцин (ОПВ – 1,5 млн доз) вже надійшли в Україну, друга партія має надійти найближчим часом», - наголосили в міністерстві.

При цьому МОЗ звертає увагу батьків на уважніше ставлення до питання імунопрофілактики дітей.