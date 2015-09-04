У Києві і Черкасах рівень забруднення повітря продуктами горіння значно знизився

Вчора протягом дня рівень забруднення атмосферного повітря продуктами горіння в Києві значно знизився.

Про це повідомляється на сайті Держсанепідслужби.

Відзначається, що на це вплинули погодні умови, зокрема розсіювання хмар і зміна напрямку вітру.

У СЕС запевняють, що у зв'язку з пожежами в Київській області та задимленням столиці відбирають і аналізують зразки атмосферного повітря «в посиленому режимі».

Читайте такожУ Києві - жодного випадку отруєння продуктами горіннязокрема, у пробах повітря від 2 вересня фахівцями Держсанепідслужби були зафіксовані перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів згоряння, зокрема, сірчистого ангідриду. Перевищення в деяких районах вчора ввечері досягали 18 разів.

Зараз, за даними СЕС, відзначається значне поліпшення показників.

«Що стосується динаміки даних лабораторних досліджень, які проводяться нашою службою щогодини, то на 10 годину вчора ми отримали дані про перевищення по всьому Києву вже в 5-7 разів, на 12 – у 3-4 рази, і на 14 - в 1.2-1.5 разу», - зазначив головний санітарний лікар Києва Олег Рубан.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим'я біля Києва виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.

Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевнили в ДСНС.

У зв'язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.

3 вересня в школах скорочений навчальний день. 4 вересня, навчальний процес буде припинено взагалі.

У Черкасах станом на 19 годину рівень забруднення повітря істотно знизився.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко, вчора ввечері завдяки зміні напрямку і сили вітру, рівень забруднення повітря в обласному центрі істотно знизився.

За даними лабораторних досліджень черкаського гідрометцентру, рівень концентрації оксиду вуглецю (чадного газу) у повітрі знизився з 4 разів вище допустимої норми в 1,2 разу вище норми.

Згідно з метеорологічним прогнозом в суботу і неділю очікуються дощі та зниження температури повітря, що повинно позитивно вплинути на ситуацію у місті та області.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області спостерігалося задимлення внаслідок пожежі на Київщині. Область опинилася в зоні смогу, який викликали затяжні лісові та торф'яні пожежі на території Київської області. Задимлення спостерігається в Жашківському, Звенигородському, Канівському, Золотоніському, Лисянського, Городищенському, Корсунь-Шевченківському, Черкаському районах області і в Черкасах.