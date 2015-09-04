О 14.30 в Києві відбудеться брифінг щодо ситуації з поліомієлітом
11:43, 04 вересня 2015Країна
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Спільний брифінг представників Міністерства охорони здоров`я та представників ВООЗ і ЮНІСЕФ.
PEUTERS
Сьогодні о 14.30 розпочнеться спільний брифінг представників Міністерства охорони здоров`я та представників ВООЗ і ЮНІСЕФ «Оперативний план дій щодо контролю над ситуацією з поліомієлітом».
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, брифінг відбудеться в Українському кризовому медіа-центрі (вул. Хрещатик, 2).
Акредитація журналістів проводитимуться на місці. Вхід за посвідченнями.
Довідкова інформація за тел. 253-69-75.
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