Рішення щодо міністра охорони здоров'я повинен приймати парламент - Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначає, що Кабмін прийняв кадрові рішення щодо керівництва Міністерства охорони здоров'я, а рішення щодо міністра повинен приймати парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на питання депутатів.

Яценюк нагадав, що в Міністерстві охорони здоров'я була проведена комплексна перевірка його діяльності.

“Матеріали службової перевірки надійшли на розгляд Кабміну. Я вам сказав три місяці тому, і ще раз підтверджую: після службової перевірки та публічного заслуховування, після того, коли вся країна побачила, де немає зловживання, Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв всі кадрові рішення щодо керівництва Міністерства охорони здоров'я України", - сказав прем'єр.

Щодо самого міністра охорони здоров'я він наголосив, що “це компетенція Верховної Ради України. Згідно з Конституцією, саме парламент приймає рішення про призначення або звільнення відповідного міністра".