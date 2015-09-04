Внаслідок сутичок біля ВР у медзакладах перебуває троє тяжко поранених осіб

Народний депутат України Ольга Богомолець заявляє, що у медичних закладах перебуває троє тяжко поранених осіб після сутичок біля Верховної Ради, які сталися 31 серпня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"За останні дні відбулось переміщення легкопоранених з тих лікувальних закладів, де вони перебували (військовий госпіталь, 17-та клінічна лікарня і Олександрівська лікарня) до Центрального госпіталю МВС, де зараз перебуває 83 поранених. 11 поранених виписані для проходження реабілітації", - повідомила Богомолець.

Також вона зазначила, що деякі поранені з нескладними ураженнями переведені в лікувальні заклади за місцем проживання у Херсоні та Черкасах, і переведення буде продовжуватися.

"Найбільш тяжкий поранений з осколковими ураженнями мозку перебуває в госпіталі МВС, стан тяжкий нестабільний, штучна вентиляція легенів, кома 3-го ступеня, сильний набряк мозку. Двох тяжкопоранених продовжують лікувати в 17-й лікарні, одного - в військовому госпіталі. Їхній стан стабільно тяжкий", - наголосила Богомолець.