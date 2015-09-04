Менше третини матерів в Україні знають, що поліомієліт може призвести до паралічу дитини

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила глава Бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан.

За її словами, лише 27% матерів в Україні знають, що поліомієліт може зумовлювати повний параліч.

Ніцан підкреслила, що дуже важливо, аби вакцинальна кампанія була масовою і супроводжувалася інформуванням родин та лікарів.

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«Слід розуміти, що два випадки поліомієліту на Закарпатті - це верхівка айсберга. За цими двома пацієнтами стоять багато дітей – активних носіїв поліовірусу. З 200 дітей, які отримують вірус, лише один чи два захворюють та отримують параліч. Решта мають хворобу чи у легкій формі, чи взагалі не хворіють, але водночас активно поширюють цей вірус (через випорожнення) серед тих, з ким контактують. Тому цей вірус буде передаватися, незважаючи на адміністративні поділи на кордони у математичній прогресії. Кожна хвора дитина має за собою 198 інших носіїв і так далі», - сказала Ніцан.

У ході прес-конференції експерти також наголошували, що поліомієліт не є винятково «дитячою» хворобою: є значний ризик передачі вірусу від дітей до дорослих орально-фекальним шляхом. У разі поганих санітарно-гігієнічних умов, усі, хто не був щеплений проти поліомієліту, можуть захворіти.

Вони навели приклад ситуації у Середній Азії, коли з понад 450 випадків захворювання на поліомієліт половина було у дорослих, також з 27 людей, які померли, 50% становили дорослі.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні.

Як підкреслив міністр, обидві дитини, які захворіли, не були щеплені від поліомієліту.

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Також МОЗ нагадали, що вакцина для проведення імунізації дітей вже є в Україні. Урядом Канади за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) було закуплено 3,7 млн доз

2 вересня закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.