Понад 30 тисяч мешканців віддалених селищ отримали допомогу штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, набори виживання доставляють мобільні бригади, починаючи з травня 2015 року. За 3 місяці роботи волонтери відвідали більше 140 населених пунктів.

«На даний момент ми видали допомогу в 7 районах області по обидва боки лінії зіткнення. За один виїзд волонтери встигають відвідати до 8 маленьких населених пунктів, де люди похилого віку, інваліди, малозабезпечені та багатодітні сім'ї дуже чекають на нашу допомогу», - розповідає Євгенія Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Штабу Ріната Ахметова.

Кілька разів на тиждень бригади виїжджають в селища і села, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі. Це дозволяє допомогти значній кількості людей, які залишаються «відрізаними від цивілізації», без соціальних виплат, роботи і можливості виїхати. Особлива увага приділяється жителям на лінії зіткнення, де до всього періодично посилюються бойові дії. Продуктові набори отримує населення 10 пільгових категорій, затверджених Штабом, і сім'ї-переселенці (на мирній території). Пенсіонери, інваліди та малозабезпечені – основні одержувачі допомоги.

Всього на лінії зіткнення продукти отримали 18 400 осіб в Ясинуватському, Волноваському, Артемівському, Дзержинському районах.

На непідконтрольній Україні території Донецької області «мобільну» допомогу отримали 13 192 жителя населених пунктів Амвросіївського, Тельманівського та Шахтарського районів.

«Мобільні бригади Штабу вже відвідали більше 140 маленьких міст, сіл і селищ Донецької області, куди не доїжджає жодна інша гуманітарна місія. У вересні ми продовжуємо доставку допомоги на лінії зіткнення, і збільшуємо кількість видаваних наборів виживання», - зазначила Рзаєва.