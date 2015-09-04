Вакцинацією проти поліомієліту в Україні будуть охоплені усі діти до 6 років – МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець заявив у ході прес-конференції, присвяченій ситуації щодо випадків поліомієліту на Закарпатті.

Він поінформував, що спалах поліомієліту в Закарпатській області зумовлений циркулюючим вакциноспорідненим поліовірусом типу 1.

«Випадки захворювання виявлено у двох дітей – 4-х років та 10 місяців, які проживають у різних населених пунктах. У виділеного збудника встановлено генетичну подібність між двома випадками. Це підтверджує активну циркуляцію вакциноспорідненого вірусу на території України.

Читайте такожМенше третини матерів в Україні знають, що поліомієліт може призвести до паралічу дитини

Епіднагляд спрацював оперативно. На ситуацію потрібно реагувати відповідно з міжнародним законодавством. МОЗ спільно з ВООЗ почали роботу над спільним планом щодо негайного реагування з тим, щоб зупинити поширення вірусу. Його особливість та небезпека у тому, що він є мутованим поліовірусом і поводить або може поводити себе, як дикий поліовірус», - зазначив Перегінець.

Він також запевнив, що хворі діти зараз почуваються добре: 4-річна - одужала повністю, 10-місячна проходить курс реабілітації.

У ході прес-конференції міжнародні експерти наголосили, що слід розрізняти звичайну вакцинацію і відповідь на спалах, тому в Україні буде вакциновано усіх дітей - від 0 до 6 років (без урахування того - були вони вакциновані раніше чи ні). Головна мета України на сьогодні - зупинити поширення хвороби.

Читайте такожРівень охоплення українських дітей щепленнями проти поліомієліту є критично низьким - МОЗ

Експерти також підкреслили, що циркулюючий вакциноспоріднений поліовірус типу 1 є дуже рідкісним. Вони зазначили, що за останні 15 років у світі було зафіксовано лише 26 випадків подібних спалахів, кількість випадків захворювання цим вірусом становить близько 700. Останній випадок зараження був зафіксований на Мадагаскарі і триває досі, а найновіший – це Україна, де 2 підтверджених випадки та імовірність подальшого поширення, зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні.

Як підкреслив міністр, обидві дитини, які захворіли, не були щеплені від поліомієліту.

Також МОЗ нагадали, що вакцина для проведення імунізації дітей вже є в Україні. Урядом Канади за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) було закуплено 3,7 млн доз.

2 вересня закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.