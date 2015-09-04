У регіонах України недостатньо вакцини проти поліомієліту – МОЗ

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець у ході прес-конференції, присвяченій ситуації щодо випадків поліомієліту на Закарпатті, передає кореспондент УНІАН.

«Зараз у багатьох регіонах України вакцини проти поліомієліту не достатньо, але залишки є у кількості 20 тисяч доз (на Закарпатті близько 2 тисяч доз). На сьогодні є оральна інактивована поліовакцина на складах «Укрвакцини», яка найближчим часом – за тиждень-півтора - буде направлена у регіони і буде застосована відповідно до рекомендацій ВОЗ. Розподіл вже порахований», - зазначив чиновник.

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За його словами, урядом Канади за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) закуплено 3,7 млн доз вакцини проти.

«Перша партія вакцин (ОПВ – 1,5 млн доз) вже надійшли в Україну. Вже найближчим часом вакцина, що була отримана від канадського уряду надійде до регіонів» - сказав Перегінець.

Він повідомив, що МОЗ просить допомоги у міжнародних організацій в постачанні другої партії поліовакцин.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні.

Міністр підкреслив, що обидві дитини, які захворіли, не були щеплені від поліомієліту.

2 вересня закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.