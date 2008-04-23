Як запобігти передчасному старінню

Які органи людського організму більшою мірою схильні до старіння? Відповідь така: зуби, очі і органи сечовиділення.

В цілях запобігання передчасному старінню таких органів, як стравохід, шлунок і дванадцятиперста кишка рекомендовано не вживати гарячі страви, а також охолоджені напої, які в літній час приносять нам тимчасове полегшення. У людей, які значною мірою зловживають міцними алкогольними напоями і навіть пивом, спостерігається знижений рівень вмісту вітамінів в організмі.

Їм просто необхідно ввести в свій щоденний раціон більшу кількість овочів і фруктів.

Атеросклероз більшою мірою спостерігається серед людей, що палять, а також серед тих, хто страждає надмірною масою тіла. Те ж саме можна сказати і про тих людей, у яких є дефіцит вітаміну С і цинку, тому їм варто переглянути свій раціон харчування.

Якщо ж ви хочете зберегти від передчасного старіння судини нижніх кінцівок, то вам слід приділити увагу рухам ніг в щиколотках і вправам для пальців ніг, які відносяться до ефективних засобів профілактики. Тим паче, що такі заняття можна проводити, не піднімаючись з ліжка.

Запам`ятайте найголовніше правило: на опірність організму і на імунну систему в цілому негативний вплив насамперед справляють депресивні стани і печаль. Тому більше усмішок, позитиву, сміху. Тоді не одна хвороба, ні старість не стануть вашими непрошеними і ранніми гостями.