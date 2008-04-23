Під час пожежі в Київській психіатричній лікарні загинула людина

Під час пожежі у Київській міській клінічній психо-неврологічній лікарні загинула людина. Було евакуйовано 44 дитини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в м. Києві,

Як повідомляв УНІАН, вчора, о 13.06 виникла пожежа у Київській міській клінічній психо-неврологічній лікарні № 1, що на вулиці Фрунзе, 103. За інформацією ГУМНС, загоряння виникло на першому поверсі 4-поверхового дитячого відділення лікарні, у приміщенні відділу експлуатації технологічного обладнання. Приміщення було захаращене різними речами, тому полум’ю було де розгулятися. Дим відчули працівники лікарні, які і викликали пожежно-рятувальну службу. Силами рятувальників та медперсоналу 44 дитини, які знаходились у відділенні на 3-му та 4-му поверхах, були евакуйовані в інший корпус.

О 14.09 пожежу було повністю ліквідовано. У ліквідації пожежі та проведені рятувальних робіт було задіяно близько 60 рятувальників на 13 автомобілях основної та спеціальної пожежної техніки.

Під час гасіння пожежі в приміщенні, що горіло, було знайдено труп 70-річного завідуючого відділу технологічного обладнання. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, шафи, 4 віконні рами, закопчені стіни та стеля.

Причина пожежі та розмір збитків наразі з’ясовуються.