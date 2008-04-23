Зайва вага вагітної - серйозні проблеми у немовляти

Надмірне збільшення маси тіла при вагітності підвищує ризик ускладнень для здоров`я дитини, при чому це стосується не тільки самої вагітності, але і дітей, народжених надалі. Харчові потреби ембріона - приблизно 300 калорій на день, а додаткові кілограми майбутньої матері можуть нашкодити і її здоров`ю і здоров`ю немовляти, кажуть акушери з медичного центру Університету Нью-Йорка /США/ і Університету Клівленда /Австралія/. Лікарі рекомендують мамам орієнтуватися на відчуття апетиту і вживати харчі поволі.

Протягом вагітності жінка з нормальною вагою зазвичай повніє на 11-15 кілограмів. Показники менше 6 або більше 18 кілограмів вважаються неприпустимими. Проте більшість жінок не звертають уваги на поради уважно стежити за кількістю споживаних продуктів і регулювати масу тіла. Істотне збільшення у вазі під час вагітності піддає небезпеці здоров`я мами і малюка, формує передумови для таких ускладнень як діабет, високий артеріальний тиск і навіть збільшує загрозу викидня. Медики запевняють, що вагітним жінкам життєво важливо дотримуватися збалансованої дієти, контролювати потяг до нездорової їжі і займатися помірною фізичною діяльністю. Запобігання зайвої ваги на ранніх стадіях вагітності допоможе уникнути ймовірних ризиків і швидко позбавитися непотрібних кілограмів після пологів.