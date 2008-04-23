Лікарі з сімейства котячих

Багато говориться про те, що кішки здатні виліковувати від деяких захворювань.

Але мало хто знає, від яких саме недуг може врятувати улюблена Мурка.

Давайте поговоримо про таке цікаве лікування детальніше.

Якщо ви страждаєте від артриту або невралгії, то можете повністю покластися на свою кішку, оскільки вона безпомилково визначить хворе місце і намагатиметься притиснутися до нього. Після того, як мурка відшукає хворе місце, вона лягає поблизу нього і починає тихенько муркотіти. Доведено, що вібрація її теплого тіла і цей тихий звук пригнічують біль.

Кішка може навіть випустити свої кігтики і почати перебирати лапами, ніби масажуючи хворе місце. Не варто хвилюватися. Якщо навіть на шкірі і залишаться невеликі сліди, то вони у жодному випадку не запалюватимуться, крім того, зникнуть вже через кілька днів.