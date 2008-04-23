У Бразилії від лихоманки денге померло понад 90 осіб

Жертвами лихоманки денге в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро з початку цього року стали 92 осіб, повідомляє NEWru.com з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Таким чином, теперішня епідемія денге вже стала найсмертоноснішою в історії Бразилії, перевищивши масштаби найбільшого спалаху інфекції в Ріо-де-Жанейро, зафіксованого 2002 року. Тоді її жертвами стали 91 осіб.

Зараз медики вивчають ще 96 летальних випадків з підозрою на денге. Якщо діагноз підтвердиться, то кількість загиблих автоматично збільшиться удвічі. 42% померлих – діти віком молодше 15 років. Загалом з початку цього року гострою лихоманкою тут захворіли понад 110 тис. осіб, повідомляє NEWru.com.

Денге - гостре вірусне захворювання, яке супроводжується високою температурою, менінгітом, запаленням суглобів, м`язовими спазмами та висипом. Лихоманку переносять комарі. Особливо небезпечна геморагічна форма цього захворювання, яка часто закінчується летальним результатом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, до 20 тисяч осіб вмирають щороку від лихоманки денге. А загалом щороку цією інфекцією заражаються від 50 до 100 млн. осіб.