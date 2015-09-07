Маска для втомленої шкіри обличчя
Маска призначена для зрілої шкіри з ознаками втоми.
Вдатися до уколів ботоксу ви завжди встигнете. Замість цього спробуйте маску на основі звичайного крохмалю, пише fithacker.ru.
Маска призначена для зрілої шкіри з ознаками втоми. Вона чудово усуває дрібні зморшки і складочки і зволожує шкіру.
Готується маска просто.
Візьміть 1 ст. л. картопляного крохмалю, розчиніть його в половині склянки води і влийте в каструлю.
Потім додайте 500 мл окропу і варіть до загустіння.
Додайте 5 столових ложок свіжого соку моркви і 1 столову ложку сметани.
Ретельно розмішайте, остудіть і нанесіть тонким шаром на обличчя на 20-25 хвилин.
Змийте теплою водою і нанесіть на шкіру обличчя крем. Масу, що залишилася зберігайте в холодильнику і використовуйте протягом трьох днів.Ця маска чудово усуває дрібні зморшки, зволожує шкіру і взагалі діє як ботокс.
Для більш ефективного результату, маску треба робити 3 дні поспіль.