Маска для втомленої шкіри обличчя

Ця маска чудово усуває дрібні зморшки і складочки, зволожує шкіру і діє майже як ботокс / ithacker.ru

Вдатися до уколів ботоксу ви завжди встигнете. Замість цього спробуйте маску на основі звичайного крохмалю, пише fithacker.ru.

Маска призначена для зрілої шкіри з ознаками втоми. Вона чудово усуває дрібні зморшки і складочки і зволожує шкіру.

Готується маска просто.

Візьміть 1 ст. л. картопляного крохмалю, розчиніть його в половині склянки води і влийте в каструлю.

Потім додайте 500 мл окропу і варіть до загустіння.

Додайте 5 столових ложок свіжого соку моркви і 1 столову ложку сметани.

Ретельно розмішайте, остудіть і нанесіть тонким шаром на обличчя на 20-25 хвилин.

Змийте теплою водою і нанесіть на шкіру обличчя крем. Масу, що залишилася зберігайте в холодильнику і використовуйте протягом трьох днів.Ця маска чудово усуває дрібні зморшки, зволожує шкіру і взагалі діє як ботокс.

Для більш ефективного результату, маску треба робити 3 дні поспіль.