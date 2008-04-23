МОЗ: 1,2 млн. жителів України страждають на психічні розлади

Відповідно до офіційної статистики, близько 1,2 млн. жителів України страждають на різні психічні розлади. За спостереженнями Української асоціації психіатрів, тільки кожна 12 людина, яка страждає на психічні розлади, звертається до лікаря.

Як повідомив головний фахівець із психіатрії Міністерства охорони здоров`я України Ірина Пінчук на прес-конференції у Києві, реальна кількість людей, які потребують психіатричної допомоги, невідома. Однак дослідження Всесвітньої організації охорони здоров`я свідчать про значну кількість хворих в Україні, які не звертаються за медичною допомогою.

За її словами, 2,5% українців сьогодні звертається й отримують психіатричну допомогу. З них 72% - люди з так званими "прикордонними", а не психіатричними розладами - "депресія, неврастенія через стрес, органічні розлади"; 18% припадає на важкі психіатричні розлади, зокрема на шизофренію та інші. Близько 9% - це люди, які страждають на розумову відсталість.

За даними МОЗ, у 2007 році в Україні офіційно зареєстровано 155 тис. людей, які страждають на шизофренію, з них 3,5 тис. торік виявили вперше. Водночас, відповідно до офіційної статистики, на депресію страждають 50 тис. людей, на невротичні розлади й стреси - 159 тис.

"Ми говоримо про основну проблему, що існує на сьогоднішні - це стигматизація суспільства. Люди намагаються звертатися до будь-яких лікарів - терапевтів, сімейних, неврологів, застосовують нетрадиційні методи лікування, тому що непрестижно сьогодні звертатися до психіатрів", - наголосила вона. Зі свого боку директор з міжнародних питань Української асоціації психіатрів Тіна Берадзе зауважила, що недолікована депресія призводить до суїцидів.

КИД