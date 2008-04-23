Медики назвали 8 найкорисніших напоїв

Ніщо не може повністю замінити потребу нашого організму в простій воді. Це найбільш правильне і корисне джерело вологи. Проте, існують напої, які окрім води, дають нашому організму ще багато корисних речовин.

Зелений чай

Користь: знижує ризик виникнення остеопорозу, раку, серцево-судинних захворювань. У зеленому чаї міститься багато флавоноїдів, поліфенолів і антиоксидантів, які захищають клітини від шкідливої дії і нейтралізують вільні радикали. У чаї також міститься фтор, який зміцнює кістки і благотворно впливає на зуби. Калорії: 0

М`ятний чай

Користь: допомагає впоратися з розладом шлунку, сприяє травленню, допомагаючи їжі рухатися через шлунково-кишковий тракт. М`ята має протиспазматичну дію, знімає болі в м`язах і м`язову напругу. Калорії: 0

Молоко з 1%- м вмістом жиру

Користь: у молоці містяться складні вуглеводи, білки і небагато жиру, тому цей продукт засвоюється поволі, і ви відчуваєте ситість протягом певного часу. Завдяки складним вуглеводам рівень цукру в крові залишається стабільним. Кальцій міститься в молоці разом з вітаміном D, тому добре засвоюється. Більш того, кальцій допомагає клітинам спалювати жири, отже, молоко сприяє нормальному зниженню ваги. Калорії: У стакані молока (250 г) міститься 120 калорій.

Соєве молоко

Користь: знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Харчові волокна і білки, що містяться в соєвому молоці, знижують рівень "поганого" холестерину і тригліцеридів. Проте, якщо ви хочете повністю замінити коров’яче молоко на соєве, вам не вистачатиме кальцію і вітамінів А і D. У такому випадку можна купувати соєве молоко, збагачене цими мікроелементами. Калорії: 81 ккал в 250 г продукту.

Гарячий шоколад або какао

Користь: покращує настрій і захищає від виникнення серцево-судинних захворювань. Що забезпечують цьому продукту його корисні властивості? У какао міститься безліч поліфенолів, які захищають клітини від дії вільних радикалів. Вживання гарячого шоколаду збільшує виробництво гормону серотоніна, низький рівень якого негативно позначається на настрої. Калорії: близько 195 ккал для 250 г готового продукту і 115 ккал в порошковій суміші

Томатний сік без солі

Користь: захищає від багатьох форм раку. Як відомо, продукти переробки свіжих помідор містять лікопен у більшій концентрації, ніж самі плоди. Лікопен асоціюється зі зниженням ризику виникнення раку таких органів: ротової порожнини, легенів, печінки, молочних залоз, шийки матки, шлунку, прямої кишки. Крім того, лікопен захищає серце від дії вільних радикалів, тим самим, знижуючи ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань. Калорії: 43 ккал в 250 г продукту.

Журавлинний сік

Користь: запобігає захворюванню ясен, допомагає впоратися з інфекціями сечовивідних шляхів. Проте, в соку найчастіше міститься цукор, тому або вибирайте 100% сік без цукру, або вживайте не більше, ніж одну склянку на день. Калорії: 140 ккал в 250 г продукту.

Апельсиновий сік

Користь: вітамін С, що міститься в соку, підвищує імунітет, захищає від багатьох хвороб, серед яких катаракта, рак. Апельсиновий сік – чудове джерело фолієвої кислоти, необхідної для запобігання дефектам розвитку плоду. Калорії: 115 ккал у 250 г продукту.