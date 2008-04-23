В Індії зафіксований черговий спалах ”пташиного грипу”

Влада Індії підтвердила новий випадок спалаху "пташиного грипу" на птахофермах у північно-східній частині країни. Захворювання свійської птиці смертельно небезпечним для людини вірусом штаму H5N1 було виявлено в штаті Тріпура. Влада має намір знищити 50 тис. птахів, щоб запобігти розповсюдженню захворювання, передає "Сіньхуа".

Нагадаємо, наприкінці січня 2008 р. птахоферми в 13 з 19 округів індійського штату Західна Бенгалія виявилися уражені "пташиним грипом". Влада була змішена забити близько 4 млн голів птаха.

Поки в Індії не було зафіксовано жодного випадку захворювання людини на цей вірус.

РБК-Україна