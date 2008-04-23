Заняття музикою позитивно впливають на мозок - учені

Вчені з медичної школи Гарварда провели дослідження й з`ясували, що гра на музичних інструментах позитивно впливає на розвиток головного мозку, особливо в дітей.

Спеціалісти провели експеримент, у якому взяли участь діти, які займаються по 2,5 години на тиждень музикою. Експеримент тривав протягом 15 місяців.

У результаті вчені з`ясували, що в дітей, які займаються музикою регулярно, обсяг мозолистого тіла головного мозку, відповідального за обмін інформацією між правою та лівою півкулями, збільшився в середньому на 25%.

У науковому світі вже давно ведуться дискусії на тему впливу музики на розвиток деяких відділів головного мозку в якості самостійного фактору. Раніше вчені висували гіпотезу про позитивний ефект Моцарта. Суть її полягала в тому, що академічна музика, зокрема твори видатного австрійця, впливає на фізіологію людей, у тому числі на їхні інтелектуальні здібності.

Варто зазначити, що заняття музикою в дітей, залучених в експеримент, проводилися винятково на дворучних інструментах: фортепіано та віолончелі. Таким чином, не виключені комплексні механізми впливу як музики, так і сфери рухових функцій організму в цілому.

korrespondent.net